Venezuela'da Dünya Bisiklet Günü - Haberler

Venezuela'da Dünya Bisiklet Günü Dünya Bisiklet Günü Etkinliğe katılanlar Katılımcıların konuşmaları KARAKAS (AA ) - Venezuela'nın başkenti Karakas'da, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı. Dünya Bisiklet Günü Etkinliğe katılanlar Katılımcıların konuşmaları KARAKAS (AA ) - Venezuela'nın başkenti Karakas'da, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı. AA / Marcos Salgado - Güncel Venezuela Güncel Haberler

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