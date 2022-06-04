Venezuela'da Dünya Bisiklet Günü - Haberler

Venezuela'da Dünya Bisiklet Günü
AA - Marcos Salgado - Güncel
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Dünya Bisiklet Günü Etkinliğe katılanlar Katılımcıların konuşmaları KARAKAS (AA ) - Venezuela'nın başkenti Karakas'da, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı.
Dünya Bisiklet Günü
Etkinliğe katılanlar
Katılımcıların konuşmaları KARAKAS (AA ) - Venezuela'nın başkenti Karakas'da, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı.
AA / Marcos Salgado - Güncel