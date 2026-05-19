19 Mayıs Coşkusu Vezirköprü'de Motosiklet Kortejiyle Kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) tarafından düzenlenen motosiklet korteji, Kaymakam Özgür Kaya ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Türk bayraklarıyla yapılan kortej, ilçe merkezinde şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen kortej programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, VEMOK Başkanı Serkan Ersoy ile kulüp üyeleri katıldı.

Butik Otel önünden başlayan motosiklet korteji, ilçe merkezinde şehir turu atılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
