Vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için Kur'an-ı Kerim okundu

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Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara İlahiyat Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, taziye programı düzenlendi.

Marmara İlahiyat Camisi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partililer, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yatsı namazının ardından düzenlenen programda, Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Gültekin ailesi, fuaye alanında taziyeleri kabul etti.

Programın ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için, yarın cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA