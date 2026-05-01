Vefat eden MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 51 yaşında Kokmaz'ın cenazesi, ikindi vakti Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Korkmaz'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin