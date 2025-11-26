Vancouver Havalimanı'nda Hizmet Köpeği Eğitim Programı Düzenlendi
British Columbia'nın Richmond kentinde düzenlenen program, hizmet köpeklerinin havaalanı ortamında engelli ve özel ihtiyaç sahibi yolculara destek olmasını sağlamayı amaçlıyor.
RİCHMOND, 26 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentinde yer alan Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda salı günü bir hizmet köpeği eğitim programı düzenlendi.
Program, hizmet köpeklerini havaalanı ortamına alıştırarak seyahat sırasında engelli veya özel ihtiyaç sahibi yolculara etkili biçimde destek olmalarını ve bu kişilerin stresini azaltıp beklenmedik durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
