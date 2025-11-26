Haberler

Vancouver Havalimanı'nda Hizmet Köpeği Eğitim Programı Düzenlendi

Vancouver Havalimanı'nda Hizmet Köpeği Eğitim Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

British Columbia'nın Richmond kentinde düzenlenen program, hizmet köpeklerinin havaalanı ortamında engelli ve özel ihtiyaç sahibi yolculara destek olmasını sağlamayı amaçlıyor.

RİCHMOND, 26 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentinde yer alan Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda salı günü bir hizmet köpeği eğitim programı düzenlendi.

Program, hizmet köpeklerini havaalanı ortamına alıştırarak seyahat sırasında engelli veya özel ihtiyaç sahibi yolculara etkili biçimde destek olmalarını ve bu kişilerin stresini azaltıp beklenmedik durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.