Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vance, Starshield yavaşlatma kararını Trump yönetiminin politikasına bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Starshield'in Ukrayna'da yavaşlatılması kararının Musk'ın şahsıyla değil, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna politikasıyla ilgili olduğunu söyledi. Vance, Musk'ı savunarak politika belirleme sorumluluğunun devlete ait olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin Ukrayna'da yavaşlatılmasına yönelik kararın SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şahsıyla değil, Donald Trump yönetiminin Ukrayna ve Rusya'ya yönelik daha geniş kapsamlı politikasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Vance, seçim kampanyası kapsamında Nebraska eyaletine gitmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'a, Ukrayna yönetiminin, Starshield sistemlerinin yavaşladığına dair açıklamasına ilişkin olarak Musk'ın, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu yanıtını vermesinin ardından bazı Cumhuriyetçilerin soruşturma açılması yönündeki çağrılarına katılıp katılmadığı soruldu.

Vance, milyarder iş insanının tutumunu savunarak, politika belirleme sorumluluğunun devlete ait olduğunu vurguladı.

Musk'a yönelik eleştirilere ilişkin olarak da Vance, "Elon Musk özel bir şirket yönetiyor. ABD hükümeti kendisine ne yapması gerektiği konusunda net bir yönlendirme yapmadığı sürece, iki devlet aktörü arasındaki bir savaşın ortasında kalmak istememesi son derece anlaşılabilir bir durum." ifadelerini kullandı.

SpaceX'in söz konusu kararının Musk'ın şahsıyla bağlantılı olmadığının altını çizen Vance, bu tarz kararların Trump yönetiminin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik daha geniş kapsamlı politikası çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya internet sağlanmasına yardımcı olan şirkete karşı uygulamalarına ilişkin olarak da Vance, "Elon'ın Starlink ve Starshield ile geliştirdiği teknolojilerin veya SpaceX bünyesinde ortaya koyduğu internet hizmeti teknolojilerinin bir benzerine bile sahip olmayan Avrupa ülkelerinin, neredeyse oy birliğiyle SpaceX'e karşı bir düzenleme ve lisanslama savaşı açmaya karar vermiş olmaları oldukça ironik." şeklinde konuştu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Elon Musk'ın, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda'nın Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya

İki fenomenin Müslüman ülkede çektikleri videolar başlarını yaktı

Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sadece 8 yaşındaydı! Küçük çocuğun kahreden sonu
Türkan Şoray'dan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler

Yeşilçam'ın Sultanı'ndan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtı

Meclis bir anda karıştı! Yumruklar havada uçuştu
3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı

Hamile kadına korkunç saldırı! Caniyle ilgili bir detay kan dondurdu
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin

Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen yorum