Van Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Van tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde toplanan öğrenciler ve sağlık çalışanları " Filistin'de Olanlara Susmayın", "Soykırıma Göz Yumma" ve "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan öğrencilerden Muhammed Enes Biçer, saldırılarda birçoğu çocuk olmak üzere binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Savaş koşullarında bile hastanelerin bombalanmasının büyük bir suç olduğunu vurgulayan Biçer, Gazze'de birçok hastane ve sağlık kuruluşunun saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Bölgede hastanelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Biçer, "Hasta ve yaralı olanlara sağlık hizmeti sunulabilmesi için güvenli bir ortamın sağlanmasını lazım. Doğrudan sivilleri hedef alan, hastaneleri, okulları vuran zihniyetin uluslararası hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. 1948'den beri toprakları işgal altında olan ve en temel insani ihtiyaçlardan yoksun halde yaşamaya mecbur bırakılan Filistin halkının direnişine destek veriyor, uluslararası kuruluşlar ve devletler başta olmak üzere tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye kararlı olduklarını belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren tüm kuruluşları ömür boyu boykot etmeye davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız. Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, mücadele etmekte olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz."