Van Tarım ve Orman Müdürü Görentaş'tan meyve üreticilerine 'budama' uyarısı

VAN (AA) - Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçileri meyve ağaçlarının budanması konusunda uyardı.

Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, verimin alınabilmesi için ağaçların düzenli olarak budanması ve ilaçlanması gerektiğini belirtti.

Baharın gelmesiyle çiftçilerin meyve ağaçlarını budamaya başladığını aktaran Görentaş şunları kaydetti:

"Budamayla hastalıklı ve zararlı dalların önüne geçiliyor. Budama sonrası ağaçlarda birçok yara açılıyor. Bu yaralar birçok hastalığa neden olabiliyor. Çiftçilerimizin budama sonrası meyve ağaçlarını 'bordo bulamacı' ile ilaçlamalarını tavsiye ediyoruz. Elma ve armutta verim kaybına neden olan karaleke, kayısı ve bazı sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen yaprak delen, erikte cep gibi hastalıklara karşıda da bordo bulamacının uygulaması gerekiyor. Hastalıkla doğru zamanda mücadelenin yapılabilmesi için 5 Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide monitör tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemler yapıldı. İstasyonlardan alınan veriler ile araziden alınan verileri teknik personelimiz değerlendiriliyor. Böylece birçok hastalık ve zararlının tespiti zamanında yapılıyor. Bu durumu çiftçilerimize iletişim kanalları, mesaj ve anonslarla duyuruyoruz."