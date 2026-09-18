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Van Gürpınar'da kafa travması geçiren kişi askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

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Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak mezrasında yaşayan kişi, düşme sonucu kafa travması geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan yaralı tedavi altına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde düşme sonucu kafa travması geçiren kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak mezrasında yaşayan kişi, düşme sonucu kafa travması geçirdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının kısa sürede hastaneye götürülmesi gerektiği değerlendirildi.

Bunun üzerine askeri makamlarla yapılan iş birliğiyle bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde helikoptere alınan yaralı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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