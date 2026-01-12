Van'da terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı
Van'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla 7 şüpheli yakalandı ve adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 4-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel