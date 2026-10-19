Van'da silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 37 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 2 AK-47 uzun namlulu silah, bir G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda 478 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA