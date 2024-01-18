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Van'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını unutmayacaklarını söyleyen sağlık çalışanları, İsrail'in hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışmalarını hedef aldığını ifade etti.

Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Kerem Taken, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını unutmayacaklarını söyledi.

İsrail'in hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışmalarını hedef aldığını ifade eden Taken, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak soykırım ve terör saldırılarına karşı yürüyüşümüzün onuncu haftasındayız. Ülkemizde ve bütün dünyada Filistin gündeminin soğuduğuna, çoğu insanın hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti."

Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından görevlerinin başına döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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