Van'da gölet ve sulama kanallarının bakımı yapılıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 35 iş makinesiyle ilçelerde bulunan sulama kanalları ve göletlerde bakım ve onarım çalışması yapıyor.

İlçe kaymakamlıklarının ve muhtarların müracaatları üzerine çalışmalarını devam ettiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Tuşba ilçesine bağlı Ocaklı mahallesinde de 5 yıldır kullanılamayan gölet ve kanalları 3 günlük çalışma sonucu temizleyerek yeniden kullanıma sundu.

Toplam 550 metre uzunluğundaki sulama kanalı ile suyu araziye ulaştıran ekipler, çiftçinin bölgede tarımsal üretimine katkı sağladı.

Arazilerinin susuz kaldığını ve yeterince verim alamadıklarını belirten Ocaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Cemal Malay, "Su arazimize ulaşmıyordu. Şuan sulamamızı yapıp ekinlerimizden bir fayda alabiliriz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.