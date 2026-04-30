Van'da açılacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşacak

Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) ile üniversite öğrencileri ve mezunlar, iş dünyasıyla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Van YYÜ Senato Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'26'ya ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5-6 Mayıs'ta yapılacağını belirten Şevli, 2024 ve 2025'te düzenledikleri DAKAF'a yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katıldığını söyledi.

"Tüm gençlerimizi fuara bekliyoruz"

DAKAF 2026'nın sadece bir tanıtım faaliyeti olmadığını, kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulan etkin bir iletişim köprüsü niteliği taşıdığını ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımız, bu yıl İŞKUR Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 9 üniversitemizin paydaşlığında gerçekleştirilecek. Salı günü fuarımızın kapılarını ziyaretçilerimize açacağız. Tüm gençlerimizi fuara bekliyoruz. Fuarda şu an stant sayısı 130'u geçti. 20'ye yakın sponsorumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, sponsorlarımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğümüze, Valiliğimize ve Van Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Fuarda hem stantların açılacağını hem de gençlerin kamu ve özel sektörden işverenlerle bir araya geleceğini ifade eden Şevli, "Türkiye'mizin gözbebeği kurumları da fuarda yer alacak. ASELSAN, HAVELSAN, Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası ve VakıfBank Genel Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ticaret bakanlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Göç İdaresi gibi kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri ve yerel firmalar stant açacak." diye konuştu.

Öğrencilerin, bu kurumların ve özel sektörün insan kaynakları uzmanlarıyla birebir görüşeceğini, iş olanaklarını öğrenip kurumları daha yakından tanıyacağını belirten Şevli, kurumların öğrencilerin iş ve staj başvuruları alarak bilgilendirme yapacağını ifade etti.