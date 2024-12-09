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Van'da Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi Düzenlendi

Van'da Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi Düzenlendi
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Van'da İl Sağlık Müdürlüğü ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi işbirliğiyle yapılan programda, 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi' tanıtıldı ve acil durumlardaki ilk yardım bilgileri katılımcılara aktarıldı.

Van'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi işbirliğinde "Acil Sağlık Hizmetleri Tanıtım ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Merkezin konferans salonunda yapılan programda, sürücülerin ambulansa karşı duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı, katılımcılara ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, yaptığı açıklamada, sağlık alanında eğitim gören öğrencilere ilk yardımın temel bilgi ve becerilerini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Eğitime yaklaşık 250 kişinin katıldığını belirten Tatlı, "Öğrencilerimize ülkemizde ilk yardım ve acil müdahalenin nasıl yapıldığını, mesleğe başladıktan sonra nasıl çalışacaklarına dair bilgiler verdik. Verimli bir eğitim oldu. Bu tür programları çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Tatlı, yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara yol verilmesi ve sürücülerin fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sunumlarla devam eden programa, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başmüdürü Sefer Kuşan, Başhemşire Feride Sayıner, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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