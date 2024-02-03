Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kandıra'da vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Kandıra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kandıra'da 1 şehit yakını, 7 yaşlı, 2 yetim ve öksüz ile 3 ihtiyaç sahibi olmak üzere, 13 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, vatandaşlarla sohbet etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Şehit piyade çavuş Ahsen Budak'ın baba ocağına misafir olan Vali Yavuz,??????? "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleriyle, kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 2020 yılından bu yana 261 şehit ailesi, 442 gazi ailesi,126 öksüz ve yetim aile, 397 engelli aile, 275 yaşlı aile, 937 ekonomik yoksunluk çeken aile ve farklı sebeplerden desteğe ihtiyaç duyan 6 aile olmak üzere 2 bin 444 haneyi ziyaret etti.