Vali Uğur Turan Pınarhisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Kaymakam Enver Özderin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve Belediye Başkanı İhsan Talay ile ilçenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilk olarak Pınarhisar Kaymakamlığı görevine atanan Enver Özderin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Özderin'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Turan, Pınarhisar'ın çok güzel bir ilçe olduğunu kaydetti.

Turan ardından Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

Silahını yakan PKK'lılar içinde üst düzey isim! Gruba öncülük etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.