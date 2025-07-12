Vali Uğur Turan Pınarhisar'da Ziyaretlerde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Kaymakam Enver Özderin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve Belediye Başkanı İhsan Talay ile ilçenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, ilk olarak Pınarhisar Kaymakamlığı görevine atanan Enver Özderin'e ziyaret gerçekleştirdi.
Özderin'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Turan, Pınarhisar'ın çok güzel bir ilçe olduğunu kaydetti.
Turan ardından Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel