Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'dan ayrıldı - Haberler

KARAMAN (AA) - Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'a veda etti.

Kentte yaklaşık iki yıldır görevini yürüten Işık'ın tayini dolayısıyla Valilikte tören düzenlendi.

Işık'ı, protokol üyeleri, valilik çalışanları ve birçok vatandaş uğurladı.

Işık, konuşmasında, makamların gelip geçici olduğunu belirterek, "Burada tarafsız olarak adil şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime bir ilke edindim. İnşallah bu şekilde de görevimi tamamlayarak buradan huzur içinde ayrılacağıma inanıyorum demiştim. Allah'ıma şükürler olsun ki bu şekilde ayrılmak bana nasip oldu" diye konuştu.

Karaman halkına teşekkür eden Işık, "Nerede olursam olayım mücadelem etkin şekilde sürecek. Zira namuslu, kamu malını koruyan kamu görevlileri benim gözüm kulağım olacak. Vali yardımcısı, kaymakam, daire amiri, belediye başkanları, oda başkanlarımız ve STK'larımızın temsilcileri varlıklarını hep yanımda hissettirdiler." ifadelerini kullandı.