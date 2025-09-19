Vali İbrahim Akın, Gaziler Günü'nde Kahraman Gazilerle Buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu.

Akın, Karatay Gençlik Merkezi'ndeki programda, gazilerin milletin varlık sahnesindeki kudretini tarihe şeref ve izzetle nakış ettiğini söyledi.

19 Eylül Gaziler Günü'nün tüm gazilere duyulan minnetin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Kıymetli gazilerimiz, sizler bu aziz vatan uğruna, gözünüzü kırpmadan mücadele ettiniz. Fedakarlığınız sayesinde bayrağımız göklerde hür şekilde dalgalanmaktadır. Devletimiz ve milletimiz de sizlere sonsuza kadar minnettar kalacaktır. Bugün bizlere düşen en büyük vazife gösterdiğiniz kahramanlığın hatırasını yaşatmak sizleri gönlümüzde ebediyen taşımak ve birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümektir. "