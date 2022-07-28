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Vali Buhara, Malya Tarım İşletmesinde buğday hasadına katıldı

Vali Buhara, Malya Tarım İşletmesinde buğday hasadına katıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Malya Tarım İşletmesinde düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı.

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Malya Tarım İşletmesinde düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, işletmeyi ziyaret ederek, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra buğday hasat etkinliğine katılan Vali Buhara, "Bölge olarak bu yıl önceki yıllara nazaran daha verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Rabbim bereketini arttırsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 1942 yılından bu yana Kırşehir ve çevresinde modern tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesinde, bu yıl ekilen 41 bin 545 dekar alandan 11 bin ton buğday elde edilmesi bekleniyor.

Malya Tarım İşletmesi, ürettiği yerli ve milli tohumları çiftçilere dağıtarak kaliteli ve bol ürün elde edilmesine de katkı sağlıyor.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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