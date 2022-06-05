Vali Balcı, arıtma tesisini gezdi - Haberler

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Balcı, Tuşba ilçesindeki Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Vali Balcı burada yaptığı açıklamada, modern bir yapıda olan Merkez İleri Biyolojik Tesisi'nin tam kapasite çalıştığını söyledi.

Tesisten çıkan suyun temiz olduğunu, Van Gölü'ne zarar vermediğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"5 ilçemize daha arıtma tesisi yapacağız. Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ve Bahçesaray'a arıtma tesisi kuracağız. Oradaki sular dere ve ırmaklarla birleşip Van Gölü'ne geliyor. Asıl amacımız Van Gölü'nü ve kentin doğasını korumaktır. Van Gölü'ne ve ilimize sahip çıkalım. Kentteki ırmakları, dereleri kirletmeyeceğiz. Meraları, yaylaları koruyacağız. Türkiye meralarının yaklaşık yüzde 10'u burada. Tarıma, toprağa, üreticiye dost bir Vali olarak söylüyorum, kentimizi temiz tutup, doğamızı koruduğumuz zaman ilimizde hayvancılıkta, tarımda, balıkçılıkta, arıcılıkta, kat ve kat artacaktır."

Balcı'ya incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.