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Vali Aydoğdu'dan Öğretmene Başarı Belgesi

Vali Aydoğdu'dan Öğretmene Başarı Belgesi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Değirmenköy ziyaretinde 8 yaşındaki Saliha Merve Çelik'in öğretmenine olan sevgisini dile getirmesi üzerine öğretmeni Yasemin Gülseven'e başarı belgesi gönderdi.

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Değirmenköy'ü ziyaretinde yanına gelen Saliha Merve Çelik'in (8), "Öğretmenimizi değiştirmeyin olur mu?" sözleri üzerine öğretmeni Yasemin Gülseven'e başarı belgesi gönderdi. Vali Aydoğdu'nun gönderdiği başarı belgesini Gülseven'e, Saliha Merve Çelik verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Değirmenköy'ü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Vali Aydoğdu, etrafını saran çocuklara istekleri olup olmadığını sordu. Vali Aydoğdu'nun yanına gelen Saliha Merve Çelik, 3'üncü sınıfa gittiğini söyleyerek "Öğretmenimi çok seviyorum. Onu değiştirmeseniz olur mu?" dedi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Aydoğdu, Değirmenköy İlkokulu öğretmeni Yasemin Gülseven'e başarı belgesi gönderdi.

SEVDİĞİ ÖĞRETMENİNE BELGESİNİ VERDİ

Vali Aydoğdu'nun teşekkür mesajıyla gönderdiği başarı belgesini Saliha Merve Çelik, derste öğretmenine verdi. Meslekte 5'inci yılı olduğunu belirten Yasemin Gülseven, "Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu'nun köyümüzü ziyaretinde öğrencilerle sohbet sırasında bir isteklerinin olup olmadığını sormuş. Öğrencimiz Saliha da parmak kaldırarak 'öğretmenimizin okuldan gitmesini istemiyorum' demiş. Bu durumu ben ertesi gün öğrenebildim. Çok duygulandım. Meslek hayatımda yaşadığım en duygusal anlardan bir tanesi oldu. Ertesi gün olduğunda da Sayın Valimiz başarı belgesini gönderdi. Teşekkür ederim" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Vali Aydoğdu'nun köylerine ziyaretini annesinden öğrendiğini anlatan Saliha Merve Çelik, "Annem, Vali Bey'in köye geleceğini söyledi. Ben de koşarak hemen okul bahçesine gittim. Vali Bey, ben ve arkadaşlarıma ne istediğimizi sordu. Ben de o sırada çok sevdiğim için öğretmenim aklıma geldi. Vali Bey'den öğretmenimin okuldan gitmemesini istedim. Bunun üzerine Vali Bey öğretmenime başarı belgesi göndereceğini söyledi. Bugün de okula geldim. Vali Bey öğretmenime başarı belgesini göndermiş. Ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

TEŞEKKÜR EDEREK PAYLAŞTI

Vali Aydoğdu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında Yasemin öğretmene teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Zaman geçer, bilgiler unutulur belki ama bir öğretmenin kalpten kalbe açtığı kapılar hep açık kalır. İşte böyle bir izdir öğretmenin bıraktığı; ne silinir ne de hafızalardan uçar gider. Öğretmenlik bir ömür boyu süren bir yolculuktur. Her adımda biraz daha insan, her derste biraz daha hayat olur. ve o yolun sonunda öğretmenin izi sadece tahtada değil, her öğrencinin kalbinde nakış nakış durur. Yasemin öğretmenim, teşekkür ederim. Bilginizi sabrınızı ve en çok da sevginizi öğrencilerinizden esirgemediğiniz için Gönüllerde bıraktığınız iz, daima var olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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