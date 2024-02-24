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Valentina Lisitsa İstanbul'da muhteşem bir konser verdi

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Piyano virtüözü Valentina Lisitsa, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu. Lisitsa, Beethoven, Balakirev, Rachmaninoff, Chopin ve Liszt'in eserlerini yorumladı. Konser büyük ilgi gördü.

"Rachmaninoff'un kraliçesi" adıyla müzik dünyasında ün kazanan piyano virtüözü Valentina Lisitsa, sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Lisitsa, konserin ilk bölümünde Ludwig Van Beethoven'ın "Ay Işığı Sonatı" ve Mily Balakirev'in "İslamey" eserini, Sergei Rachmaninoff'un prelüdlerinden seçmeleri yorumladı, ikinci bölümde ise Frederic Chopin'in "Fantezi Op. 66", "Balad Op. 52", "Sherzo Op. 39" ve "Polonez Op. 57" ile Franz Liszt'in Macar Rapsodilerinden 2 ve 6'yı yorumladı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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