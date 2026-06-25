Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen kontrollerde Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 25 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri yaptıkları kontrollerde Gemici ile Eskiköy köylerinde Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci