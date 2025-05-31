Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9), cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Suudi Arabistan uyruklu çocuk, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları neticesinde akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 bin 200 metre aşağıda bulunmuştur. Yaşanan elim olayın ardından Trabzon Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçerek hem büyükelçiliği bilgilendirmiş hem de acılı aileye taziye dileklerini iletmiştir. Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, olayda görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."