Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2)

MUĞLA (DHA) - UZMAN ÇAVUŞUN ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı (32) hakkındaki adli kontrol şartı, avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı. Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararının ölçülülük ilkesine aykırı olacağı kanaatiyle Aladağlı'nın görev yeri ve ikametinin sabit olması, delillerin toplanması, kamera kayıtlarının ayrıntılı çözümlenmesi üzerine hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,