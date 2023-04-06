ÜZERİNE KAYA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Feke kara yolunda yolculuk yaptıkları otomobilin üzerine, heyelan nedeniyle kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç (29), Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak'ın (37) otopsi işlemleri, Feke Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Feke kara yolunda yolculuk yaptıkları otomobilin üzerine, heyelan nedeniyle kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç (29), Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak'ın (37) otopsi işlemleri, Feke Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Öğretmenlerden Dilek Altıparmak'ın bekar, diğerlerinin evli olduğu öğrenildi.

Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da hastaneye gidip öğretmenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenazelerin yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)