Uzayda Çekilen İlk Rus Filmi 'The Challenge' İstanbul'da Gösterime Girdi

RUS yapımı uzayda çekilen ilk film 'The Challenge', İstanbul'da gerçekleştirilen özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu. Gösterime Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov katıldı. Buravov konuşmasında, "Rusya olarak uzay teknolojisinde ilklere imza attığımız gibi uzayda çekilen ilk aksiyon filmiyle sanat ile teknolojiyi buluşturarak yine bir ilki başardık" dedi.

Rus yapımı uzayda çekilen ilk film 'The Challenge', İstanbul'da gerçekleştirilen özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu. Film gösterimi öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Devlet Bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği çok milletli Rus halkının bütünlüğünü ve zengin tarihini ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemi simgeler. Rusya olarak uzay teknolojisinde ilklere imza attıklarını gibi uzayda çekilen ilk aksiyon filmiyle sanat ile teknojiyi buluşturarak yine bir ilki başardık" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Klim Shipenko'nun üstlendiği 'The Challenge' (Vyzov-Çağrı)uzay istasyonunda mahsur kalan bir kozmonotu ameliyat etmek üzere uzaya gönderilen kalp cerrahı Zhenya'nın hikayesini anlatıyor. Başrollerde Zhenya rolünde Rus aktrist Yulia Peresild ve kozmonot rolünde Oleg Novitskiy yer alıyor. Filmin, çekimlerine 2021'de başlandı ve kozmonot Anton Shkaplerov ile birlikte uzay istasyonuna seyahat eden Yönetmen Klim Shipenko ve Peresild, çekimler için 12 gün boyunca istasyonda kaldı. İzleyicilere sunulan görüntüler, görsel efektlerden ziyade gerçek uzay görüntülerini yansıtıyor. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Rusya'nın 2024 sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılabileceklerini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, filmin galasında yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada, uzayda bizden başka film çekebilen bir ülke daha yok. Bu konuda da birinci olduk" dedi. Oyuncu Tom Cruise ve yönetmen Doug Liman, 2020'de Elon Musk'ın SpaceX şirketi ile NASA'nın iş birliği çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir film çekme planlarını duyurdu. Ancak bu projeden henüz somut bir gelişme yaşanmazken, Rusya, 'The Challenge' ile uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken ülke oldu.