65 ilde uyuşturucu operasyonu; 768 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 768 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; 1165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpek kullanıldı. Operasyonlarda; 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 768 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
