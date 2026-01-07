Haberler

63 ilde uyuşturucu operasyonu: 162 tutuklama

63 ilde uyuşturucu operasyonu: 162 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 63 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ve 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 424 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 424 şüphelinin yakalandığını ve 162'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 424 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur