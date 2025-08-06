Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan operasyonda, üzerinde 384 sentetik ecza hapı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında G.Ş. (24) ve N.B'yi (29) takibe aldı.

Ekipler, sokakta durdurdukları şüphelilerin üzerlerinde 384 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Zanlılar, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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