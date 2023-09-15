CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Kademe Kamu Yöneticiliğine atanan isimler şöyle;

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, Hafız Osman Şahin; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Şaban Kondi; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Sedide Akbulut; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Remzi Bircan; Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Cafer Tayyar Doymaz; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mahmut Özdemir ; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne, Akif Pusmaz; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bünyamin Kahraman; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Hasan Güçlü; Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı; Diyanet Akademisi Başkanlığına ise Enver Osman Kaan atandı.

Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine İsmail Ertüzün getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Özkaya; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Arslan Narin; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Vedat Yanık; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Muharrem Kiraz atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Halil İbrahim Topçu; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Ali Karagöz; Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne, Cevdet Vural; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Emir Hasan Arslantaş getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk olurken, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ise Ali Köse oldu.

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.