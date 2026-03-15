ABD Donanmasına ait "USS Nimitz" uçak gemisinin görev süresi yaklaşık 1 yıl uzatıldı

ABD Donanması, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan "USS Nimitz"in görev süresini yaklaşık 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

CNN'in haberine göre, mayısta emekli edilmesi planlanan uçak gemisi, yaklaşık 1 yıl daha uzun süre görevde kalacak.

USS Nimitz'in emekliye alınma işlemleri Mart 2027'den sonra başlayacak.

Uçak gemisinin yeni operasyonel görevlerine dair detaylar paylaşılmadı. Karar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının devam ettiği dönemde alındı.