Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarparak yalı ve teknede hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Üsküdar'da bir yolcu vapurunun tarihi yalıya ve önündeki tekneye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.

Kazada yaralanan olmazken, yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.

Olay anı ise yalının güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA