Üsküdar'da Gazze için "Gönül Köprüsü" kermesi kuruldu

Üsküdar Belediyesinin Gazze'ye destek olmak amacıyla düzenlediği "Gönül Köprüsü" kermesi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için düzenlenen kermeste el emeği ürünler, yiyecekler ve hediyelik eşya yer alırken, etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Kermesin açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Filistin için yapılan çalışmalara dikkati çekerek, "Biz TBMM'de bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz. Mesele tarafını belli etmek. Hepimizin elinden geleni yapması boynumuzun borcu. Hepimiz biraz daha gayretlerimizi arttırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçede başlayan bu yardım hareketinin Türkiye'nin her bir noktasına yayılması temennisini dile getirdi.

Türkmen, Gazze'de çok büyük bir dram yaşandığını belirterek, "Dünyanın gözünün önünde acımasızca soykırım devam ediyor. 15 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit oldu, şehit olanların yarıdan fazlası çocuk ve kadın. 30-40 bine yakın yaralı var, 10 bine yakın kayıp var ve nerede olduğu bilinmiyor. 2 milyona yakın Filistinli kardeşimiz yerinden yurdundan edildi. Dünyanın gözü önünde insanlık yok ediliyor. Bu drama dünyada bizden başka yüksek sesle 'Dur' diyen, itiraz eden ne yazık ki ikinci bir devlet, devlet başkanı, millet yok." diye konuştu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ise bölgede tarihin en büyük vahşetlerinden birinin yaşandığını, Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Gönül Köprüsü" kermesi 10 Aralık'a kadar açık kalacak.