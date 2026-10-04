Üsküdar D-100'de ters yönde ilerleyen otomobil, çarpışmaktan son anda kurtuldu

Üsküdar D-100'de ters yönde ilerleyen otomobil, çarpışmaktan son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Koşuyolu'nda D-100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde saat 03.30 sıralarında ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin karşı yönden gelen araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen ilerleyen otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi D-100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin ters yönden ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin karşı yönden gelen başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu ve ters yönde ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı