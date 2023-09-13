USEF 'İnsanı Dönüştür Projesi' kapsamında plastik çöp toplama etkinliği başladı

ULUSLARARASI Su Elçileri Federasyon'nun (USEF) 'İnsanı Dönüştür Projesi' kapsamında plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla düzenlediği '100'üncü Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü' Kars'taki Ani Ören Yeri'nden başladı. USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, "Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na doğru 'İnsanı Dönüştür Projemiz' kapsamında plastik terörüyle mücadele kampanyamız, plastik toplama etkinliğimizi bugün başlattık. Yaklaşık olarak 2 bin 83 kilometre yolculuğumuz olacak" dedi.

USEF tarafından başlatılan, doğaya verilen zararları önlemek, su kaynaklarını ve doğayı korumak, insanların ve diğer canlıların temiz suya ve temiz gıdaya erişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'İnsanı Dönüştür Projesi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında aralarında mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 USEF ekibi, saat 08.00'de Ani Ören Yeri'nde plastik çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, topladıkları plastik atıkları, Kars Belediyesi'nin çöp taksisine bıraktı. 93 gün sürecek etkinlik Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek. Yaklaşık 2 bin 83 kilometre boyunca gerçekleştirilecek etkinlikte, ormanlar, kültürel alanlar ve mezarlıklara ayrı bir önem verilecek.

USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, "Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na doğru 'İnsanı Dönüştür Projemiz' kapsamında plastik terörüyle mücadele kampanyamız plastik toplama etkinliğimizi bugün başlattık. Yaklaşık olarak 2 bin 83 kilometre yolculuğumuz olacak, bu yolculuğumuz sırasında da arkadaşlarımız dönüşümlü olarak kara yollarında bulunan plastikleri toplayacak. Bu plastiklerle İpsala Sınır Kapısı'nda bir plastik heykeli yapmayı düşünüyoruz. Neden böyle bir çalışmayı yapıyoruz? Çünkü dünyada plastiklerin yüzde 97'si ne yazık ki toplanamıyor. Özellikle tek kullanımlık plastiklerin yoğun bir şekilde toplumda kullanılmasını engelleyebilmek, azaltabilmek ve insanları bu konuda bilgilendirebilmek için bugün yürümeye başladık. Yüzde 97'si toplanamayan plastikler özellikle Atlas ve Pasifik okyanuslarında Türkiye yüz ölçümünün 3 katı kadar büyüklüğünde kıtalar oluşturmaya başladı. Bu bizim için büyük tehdit. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor ve yaklaşık olarak da 1 milyarı engelli. Bu engellinin çok küçük kısmı savaş ve kazalar nedeniyle diğeri ise genetik yapının bozulmasından dolayı meydana geliyor. Plastik atıklar ne yazık ki hem insanların hem de doğadaki diğer canlıların da genetik yapılarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bunu engelleyebilmek ve azaltabilmek için bizim plastik ve türevleriyle mücadele etmemiz gerçekten çok önemli. Geri dönüşüm yalanıyla yılladır bizleri yönlendiren Amerika'nın etkisi altında kalmadan bu endüstrilerle de kavga etmeden biz kimsenin ekmeğiyle de oynamak istemiyoruz. Bu bir ekmekle oynama mücadelesi de değil sadece torunlarımızın daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamak için tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmelerini topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Eğer biz hala geri dönüşüm var diyerek evimizde, hayatımızda plastikleri kullanıp o plastikleri de çöp tenekesine attığımızda ya da kapıcımıza verdiğimizde bundan kurtulduğumuzu düşünüyorsak büyük yalan içerisindeyiz. Lütfen hayatınızda mümkünse cam veya metal ya da kullanmama yönündeki eğilimlerinizi gerçekleştirin. Özellikle market alışverişlerindeki poşetleri de mümkün olduğunca kullanmayın bunların hiçbiri ne yazık ki geri dönüşemiyor" diye konuştu.