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Uşakov, Rusya'nın 4 Kasım sonrası Ukrayna için üçlü müzakerelere hazır olduğunu açıkladı

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Uşakov, Putin'in 21 Ekim'de Witkoff'a kasımın 10'u civarında hazır olduklarını ilettiğini aktarmıştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ülkelerinin, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'da 4 Kasım'ın Ulusal Birlik Günü olarak kutlandığını belirten Uşakov, "Şimdi bir sonraki son tarih, bizim için büyük bir bayram olan 4 Kasım. Bu tarihten sonra müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

21 Ekim'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Konstantinovskiy Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin'in Witkoff'a, Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile temel konu üzerinde üçlü müzakereleri kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır olduklarını ilettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA
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