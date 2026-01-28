Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, düzenlenen operasyonda tutuklandı. Operasyonda 50 gram metamfetamin, 317 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 50 gram metamfetamin, A4 kağıdına emdirilmiş 317 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

