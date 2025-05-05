Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 26 yaşındaki Tolga Babacan hayatını kaybetti. 24 yaşındaki B.A.T. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve ardından gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta Tolga Babacan (26) ile B.A.T. (24) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürülen B.A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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