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Uşak Eşme'de traktör tarlaya devrildi, 60 yaşındaki sürücü öldü.

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Uşak Eşme'de traktör tarlaya devrildi, 60 yaşındaki sürücü öldü.
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Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Takmak köyü yakınlarında tarlaya devrilen traktörün 60 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kanber Keleş (60) yönetimindeki 19 AD 978 plakalı traktör, Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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