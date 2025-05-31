Uşak Cezaevi Olaylarının Firari Sanığı İstanbul'da Yakalandı

Uşak Cezaevi Olaylarının Firari Sanığı İstanbul'da Yakalandı
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2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak 12 yıldır aranan Salim Muslu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Muslu'nun 5 ayrı aranma kaydı ve müebbet hapis cezası bulunuyor.

Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştığı tespit edilen ve 12 yıldır aranan hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı tespit edilen Salim Muslu'nun izine ulaştı.

Muslu'nun, cezaevindeki olaylar sırasında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun ayaklanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı olduğu, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Firari olarak 2013 yılından beri aranan Muslu, Eyüpsultan'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muslu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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