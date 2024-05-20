Ürküt köyünde köylüler yağmur duasına çıktı
Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyünde köylüler yağmur duası etti. Vatandaşlar imam önderliğinde hacet namazı kıldı ve yağmur duası yaparak yemekleri yedi. Katılımcılar arasında Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve Ürküt köy muhtarı Özcan Görgün de vardı.
Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyünde köylüler yağmur duasına çıktı.
Köyün meralık alanında toplanan vatandaşlar yağmur duası etti.
Vatandaşlar imam önderliğinde önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yedi.
Yağmur duasına Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Ürküt köy muhtarı Özcan Görgün, ürküt ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.