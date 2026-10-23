Ürdün Kerek'teki kilise saldırısında 7 kişi öldü, 27 yaralı, Kral Abdullah cezayla uyardı

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Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile birlikte Kerek kentinde basın açıklaması yaptı.

Meayita, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Ürdün İçişleri Bakanı Feraye de saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

"Bu saldırı, Ürdünlü ailelerin yüreğini dağladı" diyen Feraye, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Feraye, "Bu korkak terör eylemi, Ürdünlülerin şiddeti ve aşırılığı reddetme, terörün her türüyle mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." şeklinde konuştu.

Kral Abdullah'tan açıklama

Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek'i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

"İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını böleceğini sananların çabaları, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında boşa çıkmıştır." diyen Kral Abdullah, ülkenin kuzeyinden güneyine tüm Ürdünlülerin birlik içinde olduğunu vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatanlara demir yumrukla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Silahlı 3 kişi rastgele ateş açtı

Saldırının ardından yerel medyada yer alan haberlerde, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarıldı.

Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edildi.

Öte yandan saldırı sonrası Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

Yaralıların nakledildiği Kerek Hastanesi, yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA