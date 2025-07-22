Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Derneği Feshedildi

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler (İhvan) Derneğinin kendisini feshettiği bildirildi.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberinde, siyasi dernekler yasasına göre yasal statüde faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler Derneğinin kendini feshettiği belirtildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa doğrultusunda, ulusal yaklaşımla uyumlu bir çerçevede, açık ve yasal yöntemlerle çalışmalarımızı yürüttük. Güncel siyasi gelişmeler ışığında, tartışmalı isim ve kavramların gölgesinde faaliyet göstermemek adına, dernek olarak şeffaflık, ılımlılık ve yasal çalışma anlayışını benimsedik.

Güvenlik, istikrar, meşruiyet ve gelecek nesillerin yararı doğrultusunda bu kararı aldık. Bu doğrultuda, ülkemize olan bağlılığımız, Ürdün'e olan aidiyetimiz ve Haşimi liderliğimize olan sadakatimiz gereği yasal olarak kurulmuş bu derneği feshediyoruz."

Ürdün makamları, 2015 yılından bu yana faaliyet yürüten derneğin fesih kararına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

İhvan'ın Ürdün'deki grubu, Arap Baharı döneminde bazı üyelerinin ayrılmasıyla bir bölünme yaşamış, bu ayrılmaların sonucunda "Müslüman Kardeşler Derneği" adıyla yeni bir yapı kurulmuştu.

Grup, hükümetin Mart 2015'te bu yeni derneğe resmi ruhsat vermesini, kendi meşruiyetine karşı bir darbe olarak değerlendirmişti.

Temmuz 2020'de, Ürdün'deki en yüksek yargı mercii olan Temyiz Mahkemesi, "Müslüman Kardeşler" grubunun feshedilmesine karar vermişti.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan'da Müslüman Kardeşler (İhvan) teşkilatına bağlı her türlü faaliyeti yasa dışı ilan ederek teşkilatı yasakladığını açıklamıştı.