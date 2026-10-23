Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün'de Kerek'teki kilise saldırısında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün'ün Kerek kentindeki Hammod kilisesinde cenaze sırasında kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığı, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumu ağır, saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bulunan Hammod kilisesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından cenaze merasimi sırasında ateş açıldığı belirtildi.

Saldırıda, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi