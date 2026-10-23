Ürdün'de Kerek'teki kilise saldırısında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi öldü

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Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bulunan Hammod kilisesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından cenaze merasimi sırasında ateş açıldığı belirtildi.

Saldırıda, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Kaynak: AA