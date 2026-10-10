Uraloğlu, Türkiye'nin ICAO konsey üyeliği için 2026'da seçime gireceğini açıkladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirilecek ICAO olağanüstü genel kurulunda, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konsey üyeliği için seçime katılacağını açıklayarak, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyinin üye sayısı 36'dan 40'a çıkarılmış olup söz konusu genel kurulda dört yeni konsey üyesi seçilecektir. Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyinde yer alması yalnızca sembolik bir başarı olmayacaktır. Konsey üyeliğine seçilmemiz durumunda Türkiye küresel havacılık politikalarının oluşturulduğu masada doğrudan yer alacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin düzenlediği 1'inci Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'ne katıldı. Toplantıda Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Fatih Çakmak ile birlikte bakanlık ve kurumların yetkilileri yer aldı. Zirvede konuşan Bakan Uraloğlu, 24 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. 2002 yılında 34,5 milyon bin olan toplam yolcu sayımız 2025 yılında 247 milyonu aştı. 489 olan toplam hava aracı sayısı yüzde 424 artışla 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 2 bin 562'ye ulaştı. Hava yolu işletmelerinde bulunan uçak sayımız ise 162 iken 872'ye yükseldi. Koltuk kapasitemiz 6 kat artışla 27 bin 500'den 165 bin 586'ya kargo kapasitemiz ise yaklaşık 10 kat artışla 303 bin kilogramdan 2,9 milyon kilograma çıktı" diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NI E-TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Hizmet ihracatı toplamının 124,9 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"İlk 10 havacılık firmamızın ihracatı 28,9 milyar doları bulmuştur. Bu tablo, havacılığımızın artık yalnızca bir ulaştırma faaliyeti değil, ülkemizin dış ticaret dengesine ve hizmet ihracatına doğrudan katkı sunan stratejik bir sektör olduğunu açıkça göstermektedir. Ama bugün artık bu büyümeyi yalnızca yolcu sayılarıyla, filomuzla veya havalimanlarımızla değil dünyaya erişim kapasitemizle de ölçüyoruz. Bugün ICAO'nun 193 üyesinin 175'i ile Hava Ulaştırma Anlaşması'na sahibiz. Türk hava yolu işletmeleri 2026 yılı itibarıyla 133 ülkede 356 dış hat noktasına ulaşıyor. Bu geniş ağın oluşturulmasında taşıyıcılarımızın ticari başarısının yanı sıra, ülkeler arasında tesis ettiğimiz güçlü hukuki ve düzenleyici altyapının da önemli bir rolü bulunuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Özbekistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Avustralya, Cezayir ve Tayland gibi önemli pazarlarda ciddi kapasite artışları sağladık. Özellikle Asya Pasifik bölgesindeki açılımımızı stratejik önceliklerimizden biri haline getirdik. Çin ile haftalık yolcu trafik hakkımızı 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Hong Kong, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yolcu, kargo ve beşinci trafik haklarımızı önemli ölçüde geliştirdik. Kargo taşımacılığında da önemli kazanımlar elde ediyoruz. Kanada'da haftalık 7 olan kargo kapasitemizi sınırsız hale getirdik. Vietnam'da kargo hakkımızı 10'dan 28'e, Kazakistan'da 7'den 38'e, Hong Kong'da 7'den 14'e çıkardık. İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi bir konuma geldi. Bu başarıları daha da ileri taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul e-ticaret lojistik merkezimizi önümüzdeki dönemlerde devreye almayı hedefliyoruz."

'ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜRK SİVİL HAVACILIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA SÜRECE DAHA HAZIRLANIYORUZ'

Gelecek ay Türk sivil havacılığı açısından çok önemli bir sürece hazırlandıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirilecek ICAO olağanüstü genel kurulunda, uluslararası sivil havacılık örgütü (ICAO) konsey üyeliği için seçime katılacağız. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nin üye sayısı 36'dan 40'a çıkarılmış olup söz konusu genel kurulda 4 yeni konsey üyesi seçilecektir. Türkiye bu seçimlere Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) adayı olarak katılmaktadır. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı üyesi ülkelerin adaylığımıza verdiği güçlü destek ve yürütülen yoğun diplomatik temaslar sayesinde seçime güçlü bir konumda gireceğiz. Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nde yer alması yalnızca sembolik bir başarı olmayacaktır. Konsey üyeliğine seçilmemiz durumunda Türkiye küresel havacılık politikalarının oluşturulduğu masada doğrudan yer alacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı