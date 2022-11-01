Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

SİNEMA oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

SİNEMA oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Menderes Samancılar Rıza Akın Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title