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Oyunu kullanan Cem Yılmaz'ın esprisi herkesi güldürdü

Güncel Haberler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Yılmaz'ın 100 TL istemesi herkesi güldürdü.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi sırasında 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi.

100 TL İSTEDİ

Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz'ın gençlerden '100 TL para' istemesi gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Topkapı Üniversitesi Cem Yılmaz Magazin Güncel Haberler

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