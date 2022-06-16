Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi

BAŞKENT Üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, fabrikaların hammadde ve ara mamul stok alanlarında hızlı ve güvenilir sayım yapabilen insansız hava aracı (İHA) destekli otonom sistem geliştirdi. Sistem üretimde ve teslimde yaşanabilecek gecikmeleri önleyecek.

Başkent üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 5 öğrenci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, Dr. Öğretim Üyesi Andaç Töre Samiloglu ve Dr. Öğretim Üyesi Merve Uzuner Şahin danışmanlığında sanayide üretimde ve teslimdeki gecikmeleri önleyecek İHA destekli otonom çalışan sistem geliştirdi. Sistem için tasarlanan İHA, kapalı alanlarda rafların önünde en kısa yolu izleyerek en kısa zamanda barkod okuyabiliyor. Geliştirilen yazılımlarla stok alanında tam otonom gezen İHA, belirlenen malzemelerin miktarını kamera görüntüleriyle tespit ediyor ve fabrika stok kontrol yazılımlarına bildiriyor. Bu doğrultuda fabrika aldığı siparişler için gerekli hammadde ve ara mamul durumunu hızla belirleyip, eksikler için temin süresini hızlandırabilecek. Bu sayede üretimdeki gecikmeler engellenebilecek ve müşteriye teslim tarihlerinde gecikmeler yaşanmayacak. Proje, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.

Prof. Dr. Berna Dengiz, proje ile sanayide büyük stok kontrolü problemlerinin kısa zamanda ve yüksek doğruluk ile çözülebileceğini söyledi. Dengiz, "Öğrencilerimiz Endüstri 4.0'a hazırlanan şirketlerin kullanabileceği önemli bir proje gerçekleştirdi. Diğer önemli bir konu ise bu projeye talep direkt sanayiden gelmişti. Bu gruptaki öğrencilerimiz bu projeyi seçerek bir yıl boyunca çalıştılar ve bu alanda deneyim kazandılar" ifadelerini kullandı.